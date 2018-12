Coleção Mãe, da Tomaz: Para uma mesa a preceito

A marca portuguesa, conhecida sobretudo pelas suas malas, tem agora uma coleção que pretende contrariar a tendência das refeições apressadas. Chama-se Mãe e inclui toalha de mesa, guardanapos e bases para copos e garrafa

Tudo começou pelo tecido. Produzido num tear mecânico antigo, Eliana Tomaz encontrou-o numa fábrica em Braga: 100% algodão, cru com uma cercadura a vermelho, os defeitos e as imperfeições próprios daquela manufatura. Conta ela que se apaixonou pelo tecido, comprando um rolo sem saber bem o que ia fazer com ele. “Acontece-me muitas vezes”, diz. E o que fez vemos nós todos agora: uma nova coleção da sua marca (a Tomaz, conhecida sobretudo pelas malas), que não só pretende contrariar a tendência das refeições tomadas no sofá, de tabuleiro no colo, como também trazer de volta o prazer da mesa partilhada, conforme explica.

Os olhos também comem, já se sabe. A coleção chama-se Mãe porque, continua Eliana, foi com a sua mãe que aprendeu a importância de uma mesa comme il faut. É composta por uma toalha (106 x 83 cm), dois guardanapos (47 x 39 cm), duas bases para copos (10 x 10 cm) e uma base para garrafa (15 x 15 cm). A toalha é mais pequena do que o habitual porque aproveita a largura total do tecido, os guardanapos também correspondem à largura total dividida em dois. “Trata-se de uma coleção desperdício zero”, justifica Eliana, acrescentando que quase sempre são os tecidos a determinar o tamanho das suas peças. As bases para copos e garrafa, de pele com curtimento vegetal, vão escurecendo com o tempo e assumindo todas as marcas de uso. Manchas de vinho e outras são muito bem-vindas, portanto. Em breve, a Tomaz lançará também uma manta que, com a coleção Mãe e as almofadas Emes, fará parte do conjunto dos produtos da marca para a casa. Por isso, Eliana, formada em Design de Interiores, vê tudo isto como uma espécie de feliz regresso às origens.

Tomaz > À venda em www.tomazdesign.com e nas lojas A Vida Portuguesa, Stock The Nature, Icon, Casa Mãe Lagos e Mar d’Estórias > €75 (toalha, guardanapos e bases), €50 (toalha e dois guardanapos), €25 (duas bases de copos e uma base de garrafa), €15 (duas bases de copos)