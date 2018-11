Kinda Home, um cesto onde cabe todo o mundo

A primeira loja da marca portuguesa de mobiliário e decoração abriu portas no Porto. As cores, texturas, aromas e culturas dos quatro cantos do planeta refletem-se no catálogo da Kinda Home, com mais de 300 fornecedores nacionais e internacionais

1 / 15 PedroFerreira 2 / 15 3 / 15 4 / 15 Pedro Ferreira 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 Pedro Ferreira 13 / 15 14 / 15 15 / 15 Stefano Aguiar

Ao percorrer os imensos corredores da loja, sobressaem as peças étnicas, em contraste com outras de design moderno, e uma paleta de cores vibrante. Sente-se, tal como diz o manifesto da Kinda Home, que esta é uma casa com mundo, exibindo objetos que nos remetem para paragens longínquas, desde os têxteis de inspiração indiana aos móveis em palhinha que imaginamos num terraço com vista para uma savana africana. Os produtos têm curadoria de uma equipa de 30 designers portugueses, que percorreu os cinco continentes em busca de novas tendências, e provêm de mais de 300 fornecedores (cerca de 20% são nacionais).

A Kinda (cesto, em dialeto africano) Home é, por enquanto, uma marca desconhecida em Portugal, apesar de ser portuguesa, detida pelo grupo NUVI, uma empresa familiar, com mais de 50 anos de história, que viu no mobiliário e na decoração uma oportunidade de negócio. “O lançamento do Kinda Home em Portugal estava planeado desde a génese deste projeto, em 2012. Contudo, a crise que assolava o mercado nacional acabou por ditar a entrada da marca apenas no mercado angolano, em 2013, onde, atualmente, temos quatro lojas. Quando o mercado nacional começou a dar sintomas de retoma, retomámos rapidamente o plano de abertura para Portugal”, explicou João Vicente, CEO da Kinda Home, durante a cerimónia de inauguração da primeira loja em Portugal, no Porto. Em Angola, existem já quatro lojas e, no nosso País, esperam abrir outras quatro lojas nos próximos cinco anos, estando já a ser construída uma em Alfragide, cuja abertura está prevista para o final de 2019. Mas os planos, a longo prazo, são ainda mais ambiciosos. “Ser uma marca reconhecida no mundo inteiro”, adianta Francisco Camacho, o diretor de marketing.

Os produtos estão dispostos em prateleiras e divididos por cores, para ajudar o processo de compra e deixar os clientes ver, sentir e recolher inspiração. “Temos os produtos com a melhor relação criatividade/preço, para todos os gostos, estilos e carteiras”, sublinha Francisco Camacho. Com 7 500 metros quadrados de área total de venda, circula-se pela loja como se percorrêssemos as diferentes divisões de uma casa, da sala ao quarto, ou do escritório à cozinha, com a recriação de alguns projetos decorativos. Há ainda zonas dedicadas a artigos específicos, como sofás, cadeirões, roupeiros, iluminação, arrumação, tapetes ou mesas. A meio do percurso, para quem queira fazer uma pausa das compras, existe uma sala com matraquilhos, bilhares e livros,

Para facilitar a vida aos clientes, existem dois serviços que se distinguem na Kinda Home. Desde logo, o personal shopper, com um custo fixo de €30, dedutível em compras a partir de €300, no qual um especialista em decoração acompanha a visita à loja (durante o máximo de duas horas) e ajuda a escolher as melhores opções. É também possível agendar um projeto de decoração, por €150, dedutível em compras a partir de €1500, enviando por email todas as informações sobre a divisão da casa e gostos pessoais, recebendo em resposta um dossier com um esboço 3D, lista de produtos e orçamento. Entre outros serviços pouco habituais numa grande superfície, refira-se ainda a personalização de peças Kinda Home com bordados ou a criação de listas de casamento. A empresa faz entregas ao domicílio e montagens de peças, com diferentes modalidades e preços.

Ao terminar as compras, há uma agradável zona de restauração, o Kinda Food & Market, com quatro áreas distintas: sanduicharia (hambúrgueres e sanduíches, pensados pela equipa do chefe de cozinha Vítor Sobral); pizzaria, com receitas do pizzaiolo siciliano Roberto Mezzapele; natural, com pratos saudáveis desenvolvidos pela chefe Ana Viçoso; e cafetaria, uma mistura de barista, pastelaria, padaria, gelados artesanais e salgados. Muitos dos produtos usados nas receitas confecionadas na cozinha do restaurante podem ser ainda comprados no mercado. Um discreto piscar de olhos às origens do grupo NUVI, a produção e comercialização de fruta.

Kinda Home > Estrada da Circunvalação, 12843, Porto > T. 308 807 001 > seg-qui 10h-22h, sex-sáb 10h-23h, dom 10h-21h > até 2 dez, oferta de €50 em compras superiores a €200, na adesão ao Passaporte Kinda Home