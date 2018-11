Marques Soares: Foi há 58 anos que nasceu o “nosso” Corte Inglés

Aos 58 anos, os armazéns Marques Soares, na Baixa do Porto, reinventam-se para continuarem um passo à frente no comércio tradicional. Com a renovação da loja das Carmelitas e um novo site, mas sem deixar de tratar os clientes pelo nome