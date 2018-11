Pop-Closet: Moda em segunda mão

Por esta altura do ano, os charriots estão preenchidos com sobretudos, várias peças com padrão leopardo, vestidos de festa e blusões desportivos – tudo em segunda mão e a preços acessíveis. A Pop-Closet, no Chiado, é uma das 19 lojas de artigos vintage e em segunda mão de Lisboa e do Porto, que fazem o tema de capa da VISÃO Se7e esta quinta-feira, 22, nas bancas