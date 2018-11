Moschino [tv] H&M: Irreverência, humor e o Rato Mickey

1 / 12 2 / 12 emillarsson 3 / 12 emillarsson 4 / 12 emillarsson 5 / 12 emillarsson 6 / 12 7 / 12 emillarsson 8 / 12 9 / 12 emillarsson 10 / 12 11 / 12 emillarsson 12 / 12 emillarsson

Foi em abril, durante o festival Coachella, na Califórnia, que a modelo Gigi Hadid e Jeremy Scott, diretor criativo da Moschino, revelaram as primeiras peças da coleção desenhada para a H&M, que estará à venda nesta quinta, 8, em lojas selecionadas de todo o mundo - em Portugal, na H&M do Chiado - e também online.

A parceria entre a marca sueca e a italiana Moschino deu origem a uma coleção de 122 peças, para homem e senhora – e também para cães, uma irreverência ao estilo de Jeremy Scott. O designer norte-americano, que põe asas nos sapatos e usa logótipos nas suas criações, inspirou-se no universo pop, no street style e na banda desenhada para criar uma coleção divertida, na qual há ursos de peluche, malas com formato de cadeado, abrigos para o cão, sweatshirts e t-shirts com o Pato Donald e o Rato Mickey, personagem preferida de Jeremy Scott. Também há lantejoulas, ganga, cabedal, padrões com CD e muitas correntes douradas – estampadas, penduradas em botas, fios ou a fazer de alça nas carteiras.

Quanto às tendências, Jeremy Scott, apostou em blusões e saias puffer (isto é, de penas), chinelos com uma tira à frente (os chamados sliders, na gíria da moda) e fatos de treino. Os preços são democráticos – entre os €9,99 (capa de telemóvel) e os €399 (botas de salto e cano alto e blusão de cabedal preto com correntes) –, uma das premissas destas colaborações da H&M com marcas de luxo, que começaram em 2004 com Karl Lagerfeld e incluem, desde então, nomes como Roberto Cavalli, Jimmy Choo, Lanvin, Versace e Balmain, entre outros. A fazer felizes os fãs da moda.

H&M Chiado > R. do Carmo, 42, Lisboa > T. 800 780 330 > seg-dom 10h-22h > www.h&m.com