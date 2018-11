Estes óculos são portugueses e têm muita personalidade

É provável que ainda não tenha ouvido falar da Poente. A coleção de nove modelos de óculos em acetato, feitos à mão, na fábrica da Sociel, em Gondomar, inclui clássicos e outros mais arrojados. Com pouco mais de um ano, é uma das oito marcas de óculos portuguesas que faz o tema de capa da VISÃO Se7e esta quinta-feira, 8, nas bancas

Com pais ligados ao ramo da ótica, Bernardo Romão, 26 anos, tentou de tudo, inclusive estudar arquitetura, para fugir ao mundo das armações e das lentes. Nada resultou. Veio a licenciar-se em design no IADE (Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing), em Lisboa, e a envolver-se na marca do pai. Foi aí, a manusear as peças e a descobrir os encaixes dos óculos, que ganhou o “bichinho”. O curso deu-lhe as ferramentas para começar a desenhar, e Bernardo acabaria por lançar, há cerca de um ano, a Poente. “É uma marca diferente, para um público mais alternativo, ligado à cultura de rua, o meio onde me movo, entre artistas, músicos, designers e fotógrafos.”

A história da Poente também começou de forma diferente, com o lançamento, em 2017, de um modelo em colaboração com a Daily Day, uma loja do Porto. Um ano depois, tem uma coleção de nove óculos em acetato – feitos à mão, na fábrica da Sociel, em Gondomar –, uns inspirados nos modelos clássicos, outros mais arrojados mas com um design simples (armações e óculos de sol, a partir de €130). Mais recentemente, o street artist Akacorleone desenhou uma caixa e um pano de limpeza para a marca. “Não quero fazer óculos para toda a gente; a Poente é para quem procura uns óculos com personalidade”, afirma Bernardo. Em breve, será possível comprá-los no site próprio, até lá encontram-se à venda em lojas de ótica.



Poente > www.poente.pt > à venda nas óticas M Oculista (Lisboa), Óptica do Sacramento (Lisboa), Ildefonso Optical Boutique (Porto)