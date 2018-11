Louis Vuitton City Guides: Companheiros de viagem, em versão papel ou digital

A comemorar 20 anos, a coleção de guias da cidade da Louis Vuitton foi revista e atualizada. Em Paris há novas moradas para descobrir, assim como em Banguecoque, Chicago, Istanbul, Los Angeles, Madrid, Miami, Rio de Janeiro, Roma, Xangai e Veneza. Boa viagem

É com uma vista sobre o colorido casario de Alfama que a Louis Vuitton fecha o seu guia de viagens da cidade de Lisboa, que acaba de ser re-editado. Na capa está o monograma, impresso tal como num passaporte, que identifica a coleção City Guides. A fadista Carminho partilha neste volume alguns dos seus lugares de eleição na capital, enquanto os fotógrafos Françoise Huguier e Ouka Leele convidam o leitor a descobrir Paris e Madrid, respetivamente. Com o ator Jeff Goldblum viaja-se até Los Angeles e com o realizador Takeshi Kitano até Xangai.

Na versão impressa e digital, e um catálogo de 30 cidades, os guias destinam-se a quem viaja a passeio e mesmo a residentes. Publicados desde 1998, com edições em francês e inglês, os City Guides, que vão sendo atualizados todos os anos, incluem um convidado especial (que partilha as suas memórias da cidade e lugares preferidos), e uma seleção de hotéis, restaurantes, lojas e mercados, bares e cafés, museus, além de roteiros para fazer a pé e descobrir a cidade em 24 horas.

Na edição deste ano, há novas moradas para descobrir em Paris, assim como em Banguecoque, Chicago, Istanbul, Los Angeles, Madrid, Miami, Rio de Janeiro, Roma, Xangai e Veneza.



Louis Vuitton City Guides > à venda nas lojas da marca, no site www.louisvuitton.com e em livrarias selecionadas > €30 (livro), €9,99 (aplicação para IOS)