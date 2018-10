My Intimate Cantê: A lingerie que se veste como uma segunda pele

A nova coleção de lingerie da marca portuguesa My Intimate Cantê tem 14 peças em cores apelativas – e muitos detalhes de renda e tule para descobrir

O nome está ligado à praia, afinal foi com fatos de banho e biquínis que Mariana Delgado e Rita Soares fundaram a Cantê. No ano passado, as sócias resolveram dar um passo em frente e, em conjunto com Francisca Pinto Ribeiro Pereira, que soma vários anos de experiência na criação e no design de lingerie, criaram a My Intimate Cantê. “Há algum tempo que pensávamos nisto e como conhecíamos o trabalho que a Francisca tem desenvolvido no Brasil, convidámo-la a juntar-se a nós”, explicam Rita e Mariana. Como são peças íntimas, e para facilmente nos habituarmos a elas, todos os modelos recebem um nome: Candice, Caroline, Gigi, Juliet, Matilda e Naomi, Milla, Jasmin, Jane, Heidi, Erin e Elle. Em conjunto, num total de 14 peças, dão vida a esta terceira coleção em tons de verde-menta, pêssego, bege, preto e azul.

A intemporalidade dos modelos, apesar de ser uma coleção de outono/inverno, é uma característica da marca My Intimates Cantê. Mas há outras. A delicadeza dos materiais, em especial das rendas e dos tules, a elegância do desenho, as combinações de cores e dos pormenores, que se vão descobrindo de cada vez que se vestem. “Este ano, inspirámo-nos num estilo de vida saudável, em tons alegres e frescos, sempre com o objetivo de deixar o corpo da mulher ainda mais bonito”, diz Francisca. Nesta coleção, as peças deixam de ser vendidas em conjunto, podendo conjugar-se o que se quiser, como se quiser. Porque, dizem, “esta é uma lingerie para usar todos os dias”. Rita, Mariana e Francisca já têm uma ideia do que querem para a próxima coleção, onde não faltarão os bodies. “Já andamos a pensar nisso”, dizem as sócias.

My Intimate Cantê > Cç. Nova de S. Francisco, 10, Lisboa > T. 21 138 0136 > ter-sáb 11h-19h30, dom-seg 12h-19h30