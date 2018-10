Organii Ecomarket: Um mercado verde para descobrir em Marvila

Este fim de semana, dias 27 e 28, há Organii Ecomarket no Armazém 16, em Marvila. Para abrir o apetite, dizemos que vai ter alimentação saudável, showcookings, palestras, workshops e marcas de roupa e acessórios sustentáveis. Comme il faut, num mercado desta natureza

À terceira edição, o mercado sustentável e ecológico criado pelas irmãs Rita e Cátia Curica, proprietárias da Organii, deixa a LX Factory e ruma a Marvila, para um espaço maior, com melhores condições. Esta não é a única mudança deste Organii Ecomarket, que decorre este fim de semana, dias 27 e 28, no Armazém 16, junto ao Beato, já que a lista de marcas de decoração, vestuário, calçado, brinquedos, acessórios e comida, também cresceu.

Este ano são cerca de uma centena as que marcam presença. Entre as selecionadas, encontram-se a Jinja com os seus cestos e vasos feitos de trapilho, as sandálias da Zouri, produzidas a partir de plástico e materiais vegan, a última coleção de vestuário feminino da Näz, as mochilas da Trama, pintadas à mão com tintas à base de água, ou os cremes para barrar e infusões da Bolota Viva.

Como iniciativa livre de plástico que é, no Ecomarket os visitantes vão poder comprar a granel vários produtos, como sabão ou os óleos essenciais da Unii - Organic Skin Food, a nova marca de cosmética natural da Organii, produzida em Portugal. A única coisa que é preciso levar são os recipientes para guardar o que comprar. Nesta edição, há ainda uma estação de abastecimento de água para garrafas reutilizáveis.

Mas há mais coisas a acontecer em várias zonas do Armazém 16, durante os dois dias de mercado: palestras, showcookings, conversas e workshops. Nestas quatro áreas distintas vai-se ensinar a fazer cosméticos a partir da despensa (sábado, 27, 15h) e barritas, trufas e bolachas saudáveis (sábado, 27, 17h); vai-se falar do perigo dos brinquedos de banho (domingo, 28, 12h), e de sustentabilidade em casa (sábado, 27, 15h). Ou, ainda, descobrir como se fazem embrulhos e estampagem de flores em papel (domingo, 28, 16h). Para que não falte boa disposição e energia estão disponíveis vários snacks e refeições saudáveis, preparadas pela The Paleo Kitchen, Ema Cru, Veggie Wave ou Beatroot.

Organii Ecomarket > Armazém 16, R. Pereira Henriques, 1, Espaço 11 F, Lisboa > 27-28 out, sáb-dom 10h-20h > €2; €5 (entrada+goodiebag) e €10 (entrada 2 dias+goodiebag) à venda na loja online da Organii; até 12 anos grátis