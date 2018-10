Unii Organic Skin Food: esta marca portuguesa de cosmética é natural

Depois das lojas Organii, Cátia e Rita Curica lançaram a sua primeira marca de cosmética natural feita em Portugal. A Unii Organic Skin Food tem sabonetes, óleos corporais, champôs sólidos, águas florais, perfumes, entre outros produtos

A primeira loja da Organii nasceu no Chiado, em Lisboa, em 2009, mas foi no Príncipe Real que surgiu o primeiro spa, a atrair e a fidelizar mais pessoas interessadas em produtos de cosmética biológicos (livres de químicos e feitos à base de ingredientes naturais). Nove anos depois – e com cinco lojas em Lisboa e uma no Porto –, as irmãs Cátia e Rita Curica decidiram criar a sua própria linha de cosmética: a UNII Organic Skin Food.

Aos óleos corporais, vendidos a granel, juntam-se as oito variedades de sabonetes de corpo artesanais, champôs sólidos, perfumes em óleo, óleos puros, manteigas corporais, esfoliantes, águas florais e pastas dentífricas, entre outros produtos. Todos feitos com ingredientes naturais, na fábrica em Pero Pinheiro, em Sintra, e sempre que possível portugueses – o azeite vem de Trás-os-Montes, o pinho é de Proença-a-Nova, e ainda as amêndoas, as laranjas, o eucalipto, o tomilho e a alfazema.

Alguns dos produtos são vendidos a granel e a preocupação com as embalagens também não foi descurada: umas são de vidro, outras são feitas com plástico reciclado, e os rótulos são de papel de origem mineral. Nas lojas da Organii existem pontos de recolha das embalagens vazias, que regressam depois à fábrica.

Unii Organic Skin Food > à venda no site www.organii.com, nas lojas da Organii, em Lisboa e no Porto, e na Maria Granel, em Lisboa