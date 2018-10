Na Ton-Up Garage, no Porto, seguimos estrada fora

Uma antiga garagem do Porto foi transformada em loja, com cafetaria e esplanada descontraída, para adeptos das motos clássicas

O som rasgado, intenso e mecânico dos motores é sinfonia para Daniel Cabral e Pedro Oliveira, que partilham a paixão por motos, das décadas de 1950 a 80, bem como toda a cultura em seu redor. Em 2012, criaram o primeiro negócio em conjunto, ligado às duas rodas, dedicando-se à transformação de motos de estética retro. Agora, seis anos depois, a antiga loja passou a funcionar como oficina, desde que, em setembro passado, abriram a Ton-Up Garage, na Rua de Camões, no Porto. “A nossa intenção sempre foi a de ter uma loja, com stand e cafetaria”, diz Pedro Oliveira.

Logo à entrada, está o mítico modelo Caballero, que, dada a procura, voltou a ser produzido pela italiana Fantic, e a exclusiva Brough Superior (a partir 63 mil euros), de origem inglesa. “A Brough é a marca mais conceituada do século XX, com modelos numerados, de série limitada e com peças feitas à mão”, frisa Pedro. Às motos junta-se o vestuário e os acessórios, como os irreverentes capacetes da Qwart e as calças de ganga da Rokker Company, cujo foco “é a proteção, sem descurar a estética”, nota Pedro. “A roupa é pensada de forma a ficar bem, em cima e fora da moto.” Embora a Rokker seja suíça, “todas as peças são produzidas em Portugal”. Tal como os artigos com a marca Ton-Up Garage: além de motos, têm capacetes, fatos, t-shirts, botas e sacos.

Forrado a alumínio e rodeado de bancos, o bar tem menu de almoço e petiscos servidos com cerveja ou vinho, a copo. “A ideia é ter bons produtos e receber de forma descontraída”, diz Pedro.

Daniel Cabral e Pedro Oliveira, os proprietários, querem que a Ton-Up Garage seja também um ponto de encontro. Por isso, organizam-se encontros, às quintas-feiras ao final da tarde, conversas pontuais e passeios.

Ton-Up Garage > R. de Camões, 792, Porto > T. 22 093 0437 > seg-sáb 10h-20h