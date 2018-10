Os diferentes modos de vestir da Sensify

A versatilidade da marca de vestuário feminina, criada pela dinamarquesa Laila Sørensen, já chegou a Lisboa



À primeira vista, não se percebe que o casaco cinzento pode transformar-se num lenço ou numa túnica, e que o vestido preto também se usa como top, entre outras combinações. Mas, se espreitarmos a etiqueta da Sensify, logo descobrimos os diferentes modos de vestir cada peça.

A surpresa não está só na versatilidade da marca de vestuário feminina, criada por Laila Sørensen, nascida em Copenhaga; está também no toque macio dos materiais, maioritariamente portugueses – como a seda, o linho, o angorá, a lã merino e ainda o bambu –, que dão vida a tops, camisolas, vestidos e casacos, entre outras peças, de tamanho único. “Uso apenas as fibras naturais, porque é importante o que colocamos por cima da pele”, defende Laila, que apostou nas cores neutras. “Queria criar uma coleção que fosse intemporal, com qualidade, mas que valorizasse o conforto”, diz a criadora que estudou Design de Moda, na Dinamarca, e que se mudou para Portugal há cerca 30 anos.

Sensify > À venda em www.sensify.eu > Espaço B > R. da Escola Politécnica, 94, Lisboa > T. 21 397 9605 > seg-sáb 10h30-19h30