Um encontro feliz na Senhora Presidenta, a nova galeria do Porto

Os tapetes da GUR moram agora na Senhora Presidenta, uma galeria aberta a várias artes: da ilustração à pintura, da fotografia à cerâmica, com assinatura e de edição limitada

Lucilia Monteiro

Sem a agitação turística de outras zonas, a vida de bairro no Bonfim segue sem pressas nem atropelos. E por muito distraído que se vá, desfrutando da sombra das árvores ao longo da Rua Joaquim Augusto de Aguiar, não tem como não se dar por ela. Além de atelier de trabalho, a Senhora Presidenta, que acaba de abrir no número 65, é uma galeria com grandes janelas, viradas para o passeio largo na confluência de duas artérias, e com arte por todo o lado: nas paredes altas, em cima da mesa, a espreitar nos bancos de madeira...

Os ilustradores Dylan Silva, Luís Cepa e Mariana Malhão, colegas desde a Faculdade de Belas Artes do Porto, que já partilhavam atelier no Bolhão, fizeram as malas para se juntarem à GUR, a marca criada pela designer Célia Esteves. “Foi um acaso feliz”, dizem, enquanto mostram a loja, que é também galeria, aberta a diversas artes: da cerâmica à ilustração, da pintura à fotografia e à produção independente de fanzines, postais e livros. “Não somos só ilustração”, frisam.

Lucilia Monteiro

A GUR já tinha atelier no Bonfim, mas Célia Esteves sentia falta da ligação à rua, de estar com outras pessoas, e agora tem tudo isso. Estão ali os tapetes da designer, feitos à mão, em tear manual, com lã portuguesa, que aliam a criatividade de ilustradores e artistas, portugueses e estrangeiros, à arte de entrelaçar os fios (a partir de €90). Depois de ter convidado André da Loba, Júlio Dolbeth e Joana Estrela para a última coleção, exposta na galeria, a designer esteve a trabalhar com William Luz e Nicolas Burrows, da Nous Vous, numa edição limitada a 50 exemplares. Na Senhora Presidenta há ainda composições coloridas de William e Nicolas, com formas geométricas e figuras tridimensionais, nas quais coabitam a escultura, a colagem, a pintura e o desenho.

Falta apenas dizer que a galeria deve o nome a uma gaivota de ar altivo e postura destemida, muitas vezes observada pelos ilustradores na fachada do velho Mercado do Bolhão, e à qual, por brincadeira, chamaram Senhora Presidenta.

Lucília Monteiro

Em breve, a Senhora Presidenta terá uma agenda de atividades, com workshops, sessões de cinema e conversas.

Senhora Presidenta > R. Joaquim Augusto de Aguiar, 65, Porto > ter-sex 14h-19h, sáb 10h-13h, 14h-19h