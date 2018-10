Lola Wants: Simplicidade e elegância na nova loja de lingerie de Lisboa

A nova loja da marca portuguesa Lola Wants, em Lisboa, é uma viagem pelo cinema de várias épocas e géneros. “Casablanca” inspirou um bustier e “Vanilla Sky” um cinto de ligas

Filipe Ferrreira

Ainda nem entrámos completamente na nova loja da Lola Wants, em Lisboa, e já o olhar se fixou no body preto, exposto perto da porta. Para o ver mais de perto, e admirar todos os seus pormenores, é preciso pedir licença a mais de uma dezena de pessoas, porque, em dia de inauguração, a tarefa não é fácil. Com o cabide na mão, reparo que o body se chama Brooklyn e que é feito de tule e renda, com um decote e um fecho banhado a ouro rosa. Ali ao lado, um bustier de cetim com copas almofadadas e tule modelador dos lados também chama a nossa atenção.

São duas das peças da coleção Cinematic, inspirada na Sétima Arte e imaginada pelas mentoras da Lola Wants – Bárbara Magalhães, designer de moda, que se especializou em lingerie, e Sofia Samsudin, licenciada em design de interiores, mas com um percurso que a levou para a produção de cinema e televisão e para a organização de eventos.

Agora, as duas amigas de longa data são proprietárias da nova loja de lingerie Lola Wants, aberta em setembro em Lisboa.

Filipe Ferrreira

Mas há que recuar a 2007, aos tempos em que viveram juntas em Londres e idealizaram um dia criar uma marca de lingerie. “Nessa altura, não passava de uma ideia”, concordam. “Sentimos que faltavam lojas que apostassem na qualidade e no design.” Com a Lola Wants, a dupla conciliou três características fundamentais: o design, o conforto e a qualidade. A marca vai ao encontro da personalidade de cada mulher, com várias linhas intemporais para as diferentes ocasiões, até porque “um dia podemos ser clássicas, noutro punks”, dizem.

De volta aos cabides, ficamos encantadas com o Metropolis, um brulette (modelo de soutien) transparente, de tule debruado a cetim, inspirado no filme alemão de ficção científica, de 1927, com o mesmo nome. A elegância e a simplicidade que Bárbara e Sofia defendem encontram-se no brilho do cetim e nas licras, nas transparências e nos tules. E nos pormenores: nas tiras das alças e nos fechos de ouro rosa, entre outros apontamentos. Além das coleções de lingerie, a loja tem ainda linhas de maternidade, noiva e sleepwear.

Nesta coleção, existem modelos com copas B e C, do número 32 ao 38 e, em breve, vai apostar-se também no D (do 32 ao 36). A loja tem ainda produtos de limpeza especiais para estas peças.

Lola Wants > Av. António Augusto de Aguiar, 140C, Lisboa > T. 21 586 4944 > seg-sáb 10h-20h