Warehouse by Maria do Mar: Nesta loja do bairro de Alvalade os miúdos não se aborrecem

Com duas lojas, a Maria do Mar é um negócio focado nas famílias com crianças pequenas. São cerca de 7 800 artigos à venda, da puericultura ao mobiliário, sem esquecer os brinquedos. Esta é uma das novidades no rejuvenescido bairro lisboeta de Alvalade, que faz o tema de capa da VISÃO Se7e desta semana, esta quinta, 20, nas bancas

A loja WareHouse by Maria do Mar, de Mónica Albuquerque, 35 anos, foi pensada para as famílias com crianças. O projeto, nascido em 2015, começou com uma loja online, na qual o destaque eram os brinquedos. Mas com o tempo, as ideias de Mónica rapidamente tomaram forma em lojas físicas. A primeira abriu em junho de 2017, na Acácio Paiva, uma rua perpendicular à Avenida da Igreja, hoje especializada na área de presentes. "Temos de tudo um pouco para oferecer e para várias idades, de um brinquedo a uma coluna de som", explica Mónica. A grande surpresa está no armazém de 400 metros quadrados, cuja entrada se faz por uma rampa de garagem. A falta de indicações, junto ao número 28 A da Rua João Saraiva, é propositada: "Esta é uma loja especializada, quem quer vir sabe onde estamos", justifica a responsável.

É com um jogo da macada, desenhado na rampa de acesso, que se entra no espírito do Warehouse by Maria Mar. Uma loja de tirar o fôlego aos pais – e às crianças também – tal a imensidão de artigos disponíveis. São cerca de 7 800 referências, nas áreas da puericultura, brinquedos, mobiliário e decoração, um verdadeiro oásis para quem procura peças diferentes para crianças dos 2 aos 10 anos, tudo escolhido por Mónica que aposta "numa componente mais pedagógica e criativa no que diz respeito aos brinquedos, à sustentabilidade dos materiais, à diferença e à exclusividade”.

Entre os produtos mais vendidos está a cabeça em peluche do elefante George, uma peça decorativa que faz as delícias dos mais pequenos, mas na Maria do Mar vendem-se carrinhos de bebe, camas e berços, mantas, tendas, tapetes, roupa de cama, chuchas, fraldas orgânicas de algodão biológico, biberões e muitos brinquedos, com foco na componente pedagógica e de desafio, muito diferentes do habitual. Para dar conta de tudo é preciso ir com tempo, até porque a loja também se distingue pelo atendimento. "Uma visita à Maria do Mar demora entre 20 a 40 minutos, gostamos de explicar tudo e deixar as pessoas a pensar", diz Mónica.

Maria do Mar > R. João Saraiva, 28A, r/c fundo, Lisboa > T. 21 847 0040 > seg-sáb 10h-20h (Warehouse) > R. Acácio Paiva, 7A, Lisboa > T. 93 334 4218 > seg-sáb 10h-19h