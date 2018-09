Mukubais: a marca que veste a identidade de um povo

Duas portuguesas, a viverem entre Lisboa e Luanda, criaram uma marca de t-shirts que contam uma história: a Mukubais

São as crenças e os costumes de um povo que desenham uma parte da sua identidade. Mónica Rey e Laura Correia, duas portuguesas que vivem entre Lisboa e Luanda, não são designers, mas decidiram criar uma marca que pega nessas referências e as transforma em imagens de moda, tão capazes de celebrar uma cultura como de altertar para o seu desaparecimento.

A Mukubais começa, então, com uma primeira coleção de t-shirts de algodão estampadas com a essência da tribo Mucubal, do Sul de Angola, que observou de perto até chegar a colagens de imagens e palavras que ajudassem a contar a sua história. Mais tarde, a ideia é continuar a encontrar inspiração nas tradições africanas das suas tribos, sempre com um lado solidário. Por cada peça vendida, um euro reverte para ajudar aquela comunidade, em especial na época das secas.

Mukubais > À venda em www.mukubais.com > a partir de €50