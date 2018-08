Ozadi Concept Store, em Tavira, uma loja onde apetece estar

Um hotel de bom gosto acaba de abrir, no centro de Tavira, no Sotavento algarvio, uma loja que é também uma sala onde apetece estar

A sapataria, que durante anos ali funcionou, já só existe na memória dos mais velhos. Mas, diz quem lá está, que tem sido curioso vê-los entrar para redescobrir o lugar de outrora. Agora, é loja, wine bar e outras tantas coisas mais. É sobretudo “um ponto de encontro” do Ozadi numa das ruas principais de Tavira, capaz de atenuar os cinco quilómetros que vão da Quinta das Oliveiras, onde fica o hotel, ao centro da cidade. “As pessoas podem descansar do calor, tomar um vinho, comer umas tapas...”, explica a proprietária, Ana Cerqueira.

A cargo do gabinete de arquitetura Campos Costa, que também remodelou o hotel inaugurado no verão de 2014, a reabilitação da loja privilegiou a simplicidade. As paredes são brancas, o mobiliário é discreto e o chão é de betão, como que a dizer “aqui apetece estar”. Na parte da loja propriamente dita, vendem-se, por exemplo, os sabonetes da Amor Luso, as velas da Earl of East London, as cerâmicas da Círculo e de Teresa Pavão, os têxteis da Nicorio, as peças do projeto TASA, a roupa e os acessórios da We The Knot. Tudo bonito, escolhido a dedo pela agência criativa O Apartamento. Além disso, também é possível fazer reservas para todas as atividades do Ozadi. Com a mais-valia de serem duas biólogas marinhas a orientar os visitantes, nos percursos pela ria Formosa ou nos passeios de barco para observação de golfinhos.

É à volta da grande mesa comunitária, desenhada por Marco Sousa Santos (Branca), que tudo acontece na zona do wine bar. Aqui pode provar-se um vinho do Douro, do Alentejo ou do Algarve. A acompanhar, para lá das tábuas de queijos e enchidos, há produtos locais: cenoura algarvia (€3,50), foie com compota de figo e tostas (€6), conservas (entre €5,50 e €18), D. Rodrigo (€2,70), gelado de Orângea (€5) ou tarte de amêndoa (€5,50). Falta dizer que existe ainda um cantinho para as crianças brincarem, enquanto os pais petiscam e bebericam. Férias são férias.

Ozadi Concept Store > R. da Liberdade, 95, Tavira > T. 281 381 770 > seg-dom 13h-22h