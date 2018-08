Quiksilver, surf e vista para o mar na nova loja da marca em Carcavelos

Na praia de Carcavelos, de frente para a zona do Calhau, um dos mais antigos “surf points” do País, abriu a loja oficial da marca australiana

Sem grandes embaixadores do surf associados, a nova Quiksilver, na praia de Carcavelos, não podia ter melhor cartão de visita. A zona do Calhau, berço do surf em Portugal, onde nos anos de 1970 os surfistas portugueses davam os seus primeiros passos, é a panorâmica perfeita. Ali, no inverno, galgam-se as melhores ondas tubulares, as maiores, as que dão as mais bonitas fotografias de surf. “Queremos que a loja seja um ponto de união para toda a comunidade do surf”, diz José Gregório, diretor da marca em Portugal. Depois de vencer o concurso público de ideias, realizado pelo Clube Desportivo da Quinta dos Lombos, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, a Quiksilver instalou-se ao lado da Federação Portuguesa de Surf e do futuro Cascais Surf Center. São 270 metros quadrados, ocupados pelas três marcas do grupo Boardriders: Quiksilver, Roxy (linha feminina da Quiksilver) e DC (calçado). Ampla, com as paredes revestidas de madeira portuguesa, a loja apresenta uma vasta oferta. Destaque para alguns calções feitos com plástico, retirado do mar, a linha de ginásio para fitness, ioga ou corrida, num material respirável e em nada abrasivo para a pele, as míticas camisas de flanela, os chinos e os calções “anfíbio”, que tanto servem para andar na rua como para uma ida à praia.

Fechado há 20 anos, a recuperação do edifício do Narciso – que começou por ser, nos anos de 1930, uma pequena barraca que vendia cervejas aos trabalhadores que faziam a estrada Marginal e que, depois, passou a ser a melhor estalagem da Linha – deverá estar concluída até 2020 e, nessa altura, a loja Quiksilver será revista e aumentada.

Quiksilver > Praia de Carcavelos > T. 21 457 1067 > dom-qui 10h-20h, sex-sáb 10h-21h