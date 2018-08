A Couto não passa de moda e abriu uma loja no Porto

Fica na Rua da Cedofeita, no Porto, a primeira loja da marca centenária Couto. Entre as memórias de sempre, há uma nova linha de produtos a assinalar a data – e, também, um pequeno museu

Lucilia Monteiro

A abertura de uma loja própria era um desejo antigo, conta Alexandra Matos Gomes da Silva, diretora comercial e mulher de Alberto Gomes da Silva, sobrinho do fundador desta marca que chegou aos 100 anos no fim de junho. Com a comemoração do centenário, a Couto inaugurou finalmente, na Rua de Cedofeita, não muito longe da Farmácia Flôres e Couto, onde a empresa nasceu em 1918.

O amarelo-alaranjado da embalagem da célebre Pasta Dentífrica Couto sobressai um pouco por toda a loja, que é também um pequeno museu: ali se observam, por exemplo, um antigo livro de receitas, a segunda máquina de enchimento da pasta, uma outra onde eram produzidos os cremes, frascos de medicamentos, além de cartazes publicitários antigos. Porque, como conta a Glorybox, empresa responsável pela parte museológica, a publicidade, inovadora para a época, foi uma parte importante da história da empresa. É a “história de sorrisos” que começou numa farmácia onde se preparavam medicamentos, injeções e, por sua vez, a pasta de dentes com o intuito de combater a sífilis.

Lucilia Monteiro

Na loja, já se encontram também as novidades chegadas com o centenário: a linha Premium, de design rétro, com as cores amarelo e laranja, num sabonete com manteiga de karité e manjericão (€6,10) e a água de Colónia (€17,90), que vêm em caixas de lata vintage com a imagem do primeiro anúncio publicitário a preto e branco. Encontra-se ainda a linha para homem com creme de barbear (€3,80), aftershave e champô para a barba, que pode ser levado em conjunto com um pincel da barba, produzido artesanalmente pela Semogue (€38,95/conjunto). Dispostos num armário antigo, os novos produtos – onde se incluem os cremes de mãos, hidratante e desodorizante (a partir €3,29), além de velas aromáticas – convivem com os de sempre: a Pasta Dentífrica Couto (a partir €1,45), o Restaurador Olex (a partir €5,75) e a vaselina (€0,79). “É uma história para continuar a contar-se daqui a 100 anos”, acredita Alexandra Gomes da Silva.

Loja Couto > R. de Cedofeita, 330, Porto > T. 22 112 7382 > seg-sáb 10h-14h, 15h-19h