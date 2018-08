Pintar fora das linhas: A obra de Van Gogh numa coleção de ténis e roupa da Vans

A Vans juntou-se ao Museu Van Gogh para lançar uma linha limitada de roupa, ténis e acessórios, que é uma bonita homenagem ao pintor

A moda encontra-se com a arte e quase sempre se desafiam convenções. Assim foi com o vestido Mondrian, de Yves Saint Laurent, símbolo da elegância dos anos 60, ou com as muitas peças que Jeff Koons criou para a Louis Vuitton. Agora, é a vez de a Vans se juntar ao Museu Van Gogh para lançar uma linha limitada de roupa, ténis e acessórios, que é uma homenagem ao pintor (uma parte das receitas reverte para a preservação do seu legado), e na qual reencontramos algumas das suas obras mais emblemáticas. Os Girassóis (1888) reinventam-se nos ténis Authentic, um dos modelos clássicos da Vans, e numa sweatshirt, enquanto os azuis de Amendoeira em Flor (1890) parecem ainda mais vivos num bomber, numa mochila e num boné.

Vans x Museu Van Gogh > À venda nas lojas oficiais Vans nos centros comerciais Vasco da Gama, CascaiShopping, Almada Fórum e LeiriaShopping > a partir de €54