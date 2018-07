Há 28 sardinhas da Bordallo Pinheiro acabadinhas de pescar, sem espinhas e com direito a mensagens

Há homenagens ao amor de Pedro e Inês e à rainha da pop, mas também desenhos que refletem sobre temas como o assédio sexual e as migrações. Veja na galeria as sardinhas deste ano da coleção By Bordallo Pinheiro