Monarte: tops e vestidos com assinatura de artistas

A marca portuguesa de vestuário feminino criada por Klaudia Vicente distingue-se pelas peças de edição limitada, desenhadas com a colaboração de artistas nacionais e estrangeiros. Esta coleção é composta por quatro tops (€80) e quatro vestidos (€120), cada peça com a sua história. O top com assinatura do artista visual Aka Corleone, chamado Lisbon Love, foi inspirado em ícones lisboetas como Amália, o Cristo-Rei ou o elétrico, no vestido criado pela iraniana Media Jamshidi são as flores e a natureza que se destacam.

A coleção está disponível no site da marca e todas as peças chegam numa caixa presente, também ela especial