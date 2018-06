Botânica concept flower studio, no Porto: A arte de fazer ramos com as flores da rua

Inspirada na cidade e nas imperfeições da Natureza, Anastasia Ogorodnikova é mais do que uma florista de criações românticas ou previsíveis

lucilia Monteiro

Anastasia Ogorodnikova abriu há apenas dois meses o Botânica concept flower studio com uma missão simples: “Eu ajudo as pessoas a olhar à sua volta e a ver que a Natureza é lindíssima.” De olhar delicado e sorriso aberto, Anastasia, 23 anos, nasceu na Ucrânia mas, depois de diversas visitas a Portugal, mudou-se definitivamente para o Porto em 2016. “O meu país é mais cinzento, aqui tenho tudo para uma vida boa, para ser feliz”, realça.

Chegou à procura de experiência e inspiração na área de que mais gosta: as flores. E, na cidade, diz ter encontrado tudo quanto precisa para fazer a diferença, em criações únicas, personalizadas e pensadas ao pormenor. Em bouquets (€10 a €80) ou arranjos de flores para festas, Anastasia junta flores oriundas da Holanda e do Equador, como peónias, cravos e tulipas, com lavanda, folhas de eucalipto, ervas e galhos de árvores encontrados na rua. “É uma mistura de flores com a Natureza que está à vista de todos e à qual ninguém liga”, reforça.





lucilia Monteiro

Anastasia estudou marketing, mas no final do curso, e depois de uma curta experiência na área, concluiu que “não era por aí o caminho”. Nessa altura, começou a trabalhar numa loja de flores, porém, para seguir a sua abordagem estética e pensar arranjos pouco manipulados, só abrindo um negócio próprio. Finalmente, com o Botânica, que aposta no design e na personalização, as suas ideias tornaram-se reais. É uma loja pequena, com janelas altas e apontamentos de cor, onde o urbano e as pequenas imperfeições da Natureza ganham igual relevo.

Além das ligações improváveis, Anastasia nunca faz dois arranjos iguais, acredita que “cada pessoa é única”. Ali, encontram-se os coloridos e primaveris cravos, antúrios, hortênsias e azáleas, entre ervas aromáticas, suculentas e plantas de interior. Para lá de cada flor, de cada bouquet, de cada decoração de festa, há um estúdio que cria emoções.

Botânica concept flower studio > R. do Campo Alegre, 434, Porto > T. 92 282 4928 > ter-sáb 10h-20h