Ballūta: os sapatos portugueses amigos do ambiente

1 / 7 DR 2 / 7 DR 3 / 7 DR 4 / 7 DR 5 / 7 DR 6 / 7 DR 7 / 7 DR

É numa fábrica em São João da Madeira que são feitos os sapatos vegan da Ballūta. “Tínhamos de aproveitar o know-how da nossa indústria de calçado, uma das melhores do mundo”, diz Ricardo Duarte, sócio e marido de Catarina Pedroso, responsável por esta se ter lançado no negócio. “Desde pequena que queria lutar pelos direitos dos animais, embora tenha nascido numa família ligada à tauromaquia. Sou vegetariana há muitos anos e, quando comecei a procurar sapatos vegan, percebi que não havia nada com que me identificasse”, explica Catarina.

Com uma forte ligação às artes e à moda (estudou Belas Artes e foi maquilhadora profissional), procurava sapatos vegan com uma estética mais apurada, feminina e versátil, assim como os que criou para a Ballūta depois de tirar o curso de design de calçado. Pensados e desenhados por si, querem chegar a todas as mulheres, sejam vegan ou não. A primeira coleção foi lançada no início de maio, chama-se l-a-n-d e é composta por sete modelos, Oak (mules pretas), Olive (sandálias de plataforma), Cactus (botins peep-toe), Orange (sandálias com tiras bege), Pine (mules peep-toe), Chestnut (botins) e Bougainvillea (sandálias com tiras), inspirados nas suas vivências no campo, onde a família tem um terreno. Estão lá os tons terra, as texturas do solo (presentes no entrançado feito pelas mãos da Dona Rosa, artesã com quem trabalhou nalguns modelos) e a madeira – um dos materiais que, em conjunto com a cortiça, dão forma aos saltos.

Os Ballūta são feitos com peles vegan, fabricadas a partir de poliamida reciclada, sem solventes, e metais sem níquel, pelo método artesanal. Catarina continua à procura de materiais diferentes, “encontrámos um 100% feito com cereais”, diz. Esta ou outras novidades podem chegar na próxima estação, ou, então, nas coleções cápsula, pensadas em parceria com mulheres artistas e de personalidade forte com quem a marca quer trabalhar. Nesta coleção, a Ballūta reservou uma surpresa para o site. Um dos modelos, o Cactus (€370), um botim com plataforma peep-toe, só está disponível através de uma pré-encomenda online. Para o futuro há vários planos, entre eles, o lançamento de uma mala Ballūta.

À venda no site www.balluta.com > Nude Fashion Store > Amoreiras Shopping Center, Av. Eng. Duarte Pacheco, Lisboa > T. 21 402 0420 > seg-dom 10h-23h