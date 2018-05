A toda a velocidade na Garagem Central, no Porto, uma loja de motos e muito mais

Uma antiga estação de serviço transformada em oficina de motos, que é também loja, cabeleireiro, estúdio de tatuagens e café

Lucilia Monteiro

Ninguém sai da Garagem Central antes de partilhar uma boa história de velocidade e “borboletas na barriga”. Instalada em mil metros quadrados de uma antiga estação de serviço de 1930, esta concept store é uma ideia de Raquel e João Riem, que acaba de abrir no Porto. A montra, pintada por Hugo Moura, dá as primeiras pistas sobre o que vamos encontrar ao entrar. Há uma oficina, com stand exclusivo da italiana Morini – sim, essa mesma de motos feitas à mão –, mas também se pode compor o guarda- -roupa, cortar o cabelo ou fazer uma tatuagem. E nada é um exclusivo masculino, claro. “As motos são a base, mas não somos um stand, agregamos várias filosofias”, diz João Riem, consultor imobiliário e apaixonado pelas duas rodas.



Depois de um ano de renovação, Raquel e João criaram “uma experiência” que envolve mais de 20 marcas em paralelo. A começar pela Morini, cujo modelo básico tem 1200 centímetros cúbicos e pode custar mais de dez mil euros. “É uma peça de gama alta e tecnologia avançada, para um motard experiente”, reforça João Riem. Segue-se a loja, no mesmo piso, onde há roupa da marca australiana Deus Ex Machina, com um estilo surfista e de aventura, e as botas feitas à mão da americana Red Wing Shoes. Ao lado, numa espécie de aquário, encontra-se a oficina de reparação. “Queremos crescer de uma forma orgânica para isto ir carburando devagarinho”, continua João.





Subindo ao primeiro andar, há fios, tubos, ferro e traves de madeira escura à vista, além de claraboias no teto, a deixar entrar a luz natural. Apesar da renovação, o edifício mantém o carácter industrial e ganhou uma mezzanine, onde fica o cabeleireiro Carlos Gago, o estúdio de tatuagem da Fruta da Época, uma sala de reuniões e um open space multiusos com flippers recuperadas. Em breve, vai abrir também um café. A completar o cenário, as cadeiras dos anos 50 ou recuperadas de uma escola primária, as mesas de uma velha tipografia e o balcão de uma antiga loja dos CTT. É uma garagem para agitar a cidade, com mais ou menos adrenalina.

Garagem Central > R. da Alegria, 1023, Porto > T. 22 316 9611 > ter-sáb 10h-13h, 14h-19h