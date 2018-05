38 Graus: Uma marca com etiqueta verde

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Nasceu o ano passado, a tempo da época balnear, a 38 graus especializada em biquínis e fatos de banho, que se distingue pelos seus “modelos simples, sem folhinhos nem complicações, com padrões geométricos e florais muito coloridos”, define Marta Oliveira, 24 anos, responsável pela marca portuguesa. “Queremos que as nossas peças sejam intemporais”, acrescenta a jovem empresária.

Marta Olvieira não esteve sempre preocupada com as questões ambientais, mas ao longo do tempo “quis tornar a marca mais sustentável, usando materiais ecológicos”, explica a proprietária. Seguindo esta filosofia, a nova coleção composta por 56 modelos, já aposta em 40 biquínis e fatos de banho (os preços variam entre os €78 e os €99) feitos com um tecido sustentável em econyl. É uma fibra de poligamia 100% regenerada de materiais pós-consumo, comprada numa fábrica italiana. Resumindo, “resulta do uso de redes de pesca, fios de nylon e plásticos industriais encontrados no fundo dos oceanos”, explica Marta, que descreve esta licra como “maleável, com boa qualidade e capaz de secar rápido”. Já a produção e estampagem é feita numa pequena fábrica em Lisboa.

A preocupação ambiental estende-se ainda à escolha de sacos em panos e caixas em cartão reutilizáveis produzidos pela empresa Greenbags, que comercializa e desenvolve embalagens amigas do ambiente.

38 Graus > À venda nas lojas Nossa e Lisbon Surf Society, ambas em Lisboa, e na Müsi by Papaya, no Porto.