The Tintin Shop Lisboa: o mundo de Hergé está todo em Belém

Abriu em março, na Rua da Junqueira, e é a primeira loja oficial em Portugal da personagem criada por Hergé. Para descobrir livros, mas também figuras, peças de coleção, t-shirts e sacos

Marcos Borga

A relação de Portugal com Tintin vem de longe. Em 1936, foi o primeiro país do mundo a traduzir as suas histórias, publicadas na revista juvenil O Papagaio, da Rádio Renascença, que também as mostrou pela primeira vez a cores. “Há cinco anos, eu e o meu marido Luis visitámos Portugal e pensámos logo nestas ligações, percebemos o quanto os portugueses gostam desta banda desenhada”, diz Nathalie Castellano, proprietária da The Tintin Shop. Inaugurada em março, no número 450 da Rua da Junqueira, em Belém, é a primeira loja oficial de Tintin em Portugal. “O Luis está ligado à Moulinsart, a empresa responsável por proteger e promover o trabalho de Hergé, por isso tudo o que se vende na loja tem esse carimbo”, explica Nathalie.

Na montra, o célebre foguetão às riscas e um Tintin de tamanho generoso aguçam o apetite para o que se encontra no interior. Entre paredes brancas, distribuem-se várias estantes e mesas onde repousam peças relacionadas com o mundo da personagem criada pelo cartoonista belga Hergé: figuras de vários tamanhos, sacos, bonecos de peluche, posters, livros, puzzles, canecas, postais e uma coleção de 24 relógios acabada de lançar. Nathalie destaca a estante com os livros em português – estão lá os 24 álbuns de As Aventuras de Tintin –, e há, ainda, os exemplares disponíveis em línguas como inglês, francês, castelhano, e até mandarim e islandês.

Marcos Borga

Nas prateleiras encontram-se outras edições especiais, como a cronologia da obra de Hergé em inglês e francês, livros especialmente dedicados aos aviões, carros, barcos e comboios, usados nas histórias de Tintin, e, uma edição especial do livro Le Musée Imaginaire de Tintin e a respetiva coleção de figuras de resina, com o mesmo nome, que integra peças como as estatuetas Arumbaya e Raspar Capac e o homem-leopardo. Quanto aos preços, variam entre um euro, custo de um postal, e peças que podem ultrapassar a centena.

Não é preciso procurar muito para os olhos se fixarem em figuras de outras coleções, uma perdição para os fãs destas aventuras. É o caso da Les Icônes com o submarino-tubarão ou o pote com Tintin e Milou à espreita, imagem que fez capa da aventura O Lótus Azul. Normalmente, “cada pessoa gosta de uma personagem, mas aqui encontram-se todas”, explica Nathalie.

Marcos Borga

The Tintin Shop Lisboa > R. da Junqueira, 450, Lisboa > T. 21 362 0480 > qui-ter 11h-19h