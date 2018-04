Maray, exotismo e elegância na nova marca de sapatos portuguesa

1 / 7 D.R. 2 / 7 D.R. 3 / 7 D.R. 4 / 7 D.R. 5 / 7 D.R. 6 / 7 D.R. 7 / 7 D.R.

Os Ayu não passam despercebidos nos pés de ninguém. Conjugam várias texturas de pele e tons fortes, como fúcsia, amarelo-forte, azul-anil ou vermelho, com pequenos pormenores que vão desde as franjas aos padrões de zebra, cobra e leopardo. Ayu quer dizer amor em guarani, o dialeto indígena da América do Sul onde Rita Corrêa de Barros, 35 anos, foi também buscar a palavra Maray – significa pureza – para dar o nome à marca de calçado feminino que criou em 2017.

Depois de 13 anos a trabalhar no grupo L’Oréal, Rita decidiu sair e abrandar o ritmo de vida intenso dos últimos anos. “Sou workaholic, eu parei mas a minha cabeça não, fiquei sempre a pensar no que fazer a seguir”, confessa Rita. De inspiração marroquina e influenciados pelas cores da maquilhagem – a área onde mais gostou de trabalhar, no seu percurso profissional –, os sapatos da Maray são irreverentes e ao mesmo tempo elegantes. “Eu queria que as pessoas se desafiassem a comprar outras cores, a arriscar pelo menos numa peça”, afirma. Todos os modelos são rasos e confortáveis, porque agora é esse o estilo de vida de Rita, o que não quer dizer que não sejam versáteis. “Tanto se usam num conjunto mais formal como num registo mais descontraído”, afirma.

Desde março que a primeira coleção cápsula, Otília Spring, inspirada na primavera, está à venda. Trabalhada com camurças macias e várias texturas, é composta pelos modelos Ayu (um sapato com atacador), Blossom (um sapato-chinelo com cunha incorporada e franja colorida), e Boême, um botim simples no qual se destaca o detalhe em pele, que vai do calcanhar ao fim do cano. Os números variam entre o 36 e o 40, mas por encomenda fazem números mais pequenos, o 35, e maiores, até ao 42. Os Maray são fabricados em Portugal e a ideia de Rita é ir trabalhando sempre em pequenas coleções, lançadas de quatro em quatro meses. Uma forma de ir surpreendendo as clientes e levá-las a arriscar, mesmo que seja numa coisa tão simples como um par de sapatos.

Maray > www.maray.pt > Showroom > Av. de S. Pedro, 6E, Monte Estoril > T. 93 996 7630 (por marcação) > Mini by Luna > R. Dom Pedro V, 74A, Lisboa > T. 21 346 5161 > seg-sáb 10h30-20h