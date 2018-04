Eleven Lab: Uma loja de pequenos prazeres

A recente "concept store" do Porto reúne marcas com personalidade forte, como a OneTeaSpoon, a Malene Birger ou a Lack of Colors, e ainda tem uma cafetaria

Lucília Monteiro

“É um lugar para estar”, começa por dizer Joana Ferreira, que acaba de abrir, com o marido, a Eleven Lab, uma loja e cafetaria sobre a marginal do rio Douro, mesmo ao lado da Ponte da Arrábida. A ideia, adianta Joana, sempre foi ter uma loja diferente, para mulheres, que não fosse mais um quadrado fechado.

Na Eleven Lab, reúne-se marcas de personalidade vincada e focadas num segmento, grande parte em representação exclusiva. Entre elas está a holandesa Zoe Karssen, que mistura referências da cultura pop com rock and roll em t-shirts, camisolas e malhas, tendo despertado já a atenção de Beyoncé, Rihanna e Kate Moss. Há ainda os jeans e calções de ganga rasgados da OneTeaSpoon, criados por Jamie Blakey, e os vestidos de cores vibrantes, estampados exclusivos e bordados feitos à mão da Hemant and Nandita, sediada em Nova Deli.

De Copenhaga, chega a mais conhecida Malene Birger, que se destaca pelos casacos femininos e os cortes vincados. Aqui, encontram-se também os chapéus de feltro e de palha da australiana Lack of Color, os óculos de sol em acetato, fabricados à mão pela italiana Res/Rei, e as alpercatas e chinelos da nova-iorquina Soludos. “São peças especiais que não se compram por impulso”, nota. Os interiores são elegantes, com uma ligação entre o cobre, as pedras naturais e os jogos de preto e branco.

Lucília Monteiro

Eleven Lab > R. do Ouro, 418, Porto > T. 91 055 0994 > ter-sáb 10h30-18h30 > A partir do final de abril seg-dom 10h30-18h30