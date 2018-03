Les Filles: Esta loja é um parque de diversões

1 / 5 Luis Barra 2 / 5 Luís Barra 3 / 5 Luis Barra 4 / 5 Luís Barra 5 / 5 Luís Barra

Numa daquelas tardes de Lisboa indecisas entre o vento e a chuva, a nova loja da Les Filles parece conter todos os segredos da primavera. A pop-up que se tornou permanente depois de algumas semanas de renovações (com a ajuda do Sal Atelier, gabinete de arquitetos mesmo na porta ao lado) fica entre a Praça da Alegria e o Príncipe Real, e é uma espécie de janela para um universo de criadores e marcas que celebram a individualidade. Aqui, cada peça conta uma história, cada coleção tem uma mensagem – seja através da originalidade dos portugueses Alexandra Moura e Marques’Almeida, que têm uma relação especial com a Les Filles desde o início, seja na delicadeza das joias de Beatriz Palacios ou nos volumes da Minju Kim, uma das novidades. Neste momento, já há muito para ver da próxima primavera/verão, e ainda temos uma seleção de saldos e outlet.

É uma loja cheia de detalhes, que só podia resultar da cumplicidade entre amigas. Joana Bernardo e Maria João Fialho conheceram-se no curso de Design de Moda, na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, depois seguiram caminhos paralelos – a primeira, no London College of Fashion, em Londres, onde se aventurou na maquilhagem; a segunda, a tirar um mestrado em História de Arte. Trabalharam nas suas áreas até que, em maio de 2016, decidiram apostar num site capaz de pintar fora das linhas, um lugar para comprar além do óbvio. “Procurámos sempre marcas com personalidade, que tivessem na sua base a vontade de recuperar tradições e também que vestissem diferentes tipos de corpos”, resume Joana Bernardo. Até hoje, continuam a supervisionar tudo, das campanhas que anunciam uma nova estação (a próxima está mesmo a chegar) às imagens que partilham no Instagram. Depois do sucesso da loja online, foram abrindo boutiques temporárias nalguns pontos da cidade. “Percebemos que tinha de existir essa proximidade entre os clientes e as peças, e entre nós e os clientes”, sublinha Maria João. “Este complemento era importante também para dar lugar a designers que de outra forma não venderiam em loja.” É um caminho ao contrário que faz sentido numa altura em que a moda chega cada vez mais longe, mas que corre o risco de perder a autenticidade.

Les Filles > Travessa do Rosário, 33 A, Lisboa > seg-sáb 14h30-20h30 > www.lesfilles.es