Gonçalo Peixoto está a desenhar moda para o mundo

O jovem criador, que acaba de se estrear na ModaLisboa e de lançar uma linha de óculos, desenha coleções femininas que são viagens à volta do (seu) mundo

Gonçalo Peixoto, o designer que deu que falar ao apresentar na Semana de Moda de Londres no final do ano passado, pensa a sua moda como se ela fosse do mundo, mas começa por desenhá-la só para si. As ideias vêm das suas experiências, por isso o processo de criar uma peça é sempre pessoal, contraste perfeito para explicar uma jovem marca (e um jovem talento) que sabe tirar partido da comunicação. Cada peça é energia, pormenor e personalidade forte. Tem de ser assim quando um dos seus principais objetivos é a internacionalização. “Desde o início que quis que a minha marca tivesse uma identidade, e para isso é preciso saber contar essa história”, explica no dia seguinte à estreia na ModaLisboa, onde apresentou as suas propostas para o próximo outono/inverno, sportswear colorido a fazer contraste com jogos de volumes e assimetrias, hoodies e quispos mais masculinos, de um lado, vestidos justos em malha, do outro.

As viagens são uma das suas maiores referências – imagina campanhas, que colecionam carimbos de passaporte. Na beleza vulcânica de Lanzarote fotografou as cores fortes desta primavera/verão e, no papel de parede quase totalmente branco dos Alpes, descobrimos o próximo inverno, peças que estarão à venda na Minty Square durante a próxima semana, embora apenas por um período limitado. Para além desta plataforma online, escolheu a dedo as lojas onde as suas coleções estão disponíveis, como a Scar-Id, no Porto, a Hey Carmo, em Lisboa, ou a The Feeting Room (que existe nas duas cidades), onde acaba também de lançar a sua primeira linha de óculos, simplicidade com design e cor, cada par feito em Portugal e à mão. “Tive sorte porque as lojas onde eu queria estar foram as que também vieram ter comigo, ou seja, percebemos que aquelas peças faziam sentido ali”, diz Gonçalo, que está concentrado em desenhar somente roupa e acessórios femininos, pelo menos por enquanto.

Com apenas 20 anos, e depois do convite de Eduarda Abbondanza para fazer parte da plataforma LAB da ModaLisboa, dedicada aos novos talentos, é difícil acreditar que há um ano era um quase desconhecido em Portugal e que ainda está a terminar o curso de Design de Moda na ESAD, em Matosinhos. A pressa nem sempre tem de ser inimiga da perfeição.

Gonçalo Peixoto > www.mintysquare.com