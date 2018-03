A nova coleção da Reclusa quer quebrar preconceitos

A Reclusa lançou uma coleção de malas para a estação quente, à venda na loja da marca, em Lisboa, a partir de segunda-feira, dia 19

"Break the Wave" (quebrar ondas) é o nome da nova coleção primavera/verão 2018 da Reclusa, marca de moda relançada em 2016. Esta coleção de malas e carteiras – são cerca de 15 modelos – é a primeira feita com a nova designer da marca, Filipa Pinto e Abreu, que, juntamente com reclusas e ex-reclusas do Estabelecimento Prisional de Tires, trabalhou “os tecidos, as peles, a aplicação das tachas”, explica. As peles em tons de branco, azul e cinza, os tecidos reutilizados, o cabedal e as fitas bordadas são alguns dos materiais usados nesta coleção à venda, a partir da próxima segunda-feira, 19, na loja da Reclusa, em Lisboa.

A Reclusa é uma marca solidária que tem como principal objetivo dar formação e ajudar na reinserção social das reclusas, para além de trabalhar com tecidos reciclados e em parceria com artesãos.

Reclusa > R. das Amoreiras, 69, Lisboa > T. 21 362 9037 > seg-sex 11h-19h