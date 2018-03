Loja Bae: O reino das sapatilhas no Porto

Para os adeptos do calçado desportivo, a Bae tem, além de modelos exclusivos, um museu que ajuda a contar a história de diferentes marcas

Os regionalismos fazem-nos oscilar entre sapatilhas e ténis, juntando-se à conversa o estrangeirismo sneakers. Seja qual for o nome utilizado, na Bae (Before anyone else), encontra-se uma seleção cuidada de calçado desportivo. “É bastante difícil chegar a estas edições limitadas, mas não faz sentido Portugal ficar de fora desta oferta”, defende Tiago Escada Ramos, o curador da loja do Porto e fundador da Sneakers Love Portugal (projeto ligado à cultura dos ténis), que cedeu a sua coleção particular, com mais de 300 modelos, para a constituição de um pequeno museu. “É uma forma de criarmos uma experiência diferente a quem nos visita”, acrescenta. Um dos argumentos usados, a par do design arrojado do espaço concebido pelo estúdio Dettagli, para convencer as marcas a entregarem aqui os modelos mais exclusivos.

A loja, com azulejos verdes a cobrir as paredes e prateleiras e escadas de cobre, está dividida em dois pisos. No inferior, estão as edições limitadas das marcas Converse, Adidas, New Balance, Le Coq Sportif, Reebok, Diadora, Arkk e Puma – esta última representada pela coleção feita em colaboração com o cantor The Weeknd (inclui peças de roupa). “Temos artigos que dificilmente se encontrarão noutras lojas”, sublinha Tiago Escada Ramos. No superior, chamado Galeria, concentra-se a roupa desportiva, de marcas pouco conhecidas em Portugal, como as dinamarquesas Soulland e Wood Wood. “Fugimos ao mainstream, apostamos em marcas de qualidade”, diz o curador. É também lá que se encontra o museu, onde estão expostos, desde a abertura da loja, a 17 de fevereiro, modelos dos anos 60 a 90 do séc. XX. Todos originais e a maioria por estrear, de marcas como New Balance, Adidas, Asics e Le Coq Sportif. A intenção será a de estabelecer uma rotatividade, para coincidir, por exemplo, com lançamentos especiais, criando uma história à volta das marcas. Ao lado, não falta um minibar para ajudar à festa.

Bae Porto > R. 31 de Janeiro, 235, Porto > T. 96 125 9422 > seg-sáb 10h-19h30