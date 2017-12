Cub0, uma loja quadrada, mas pouco

A Cub0, no Porto, é uma loja que acolhe – literalmente, entre as suas quatro paredes – peças “fora da caixa” de criadores do Norte do País

Rui Duarte Silva

Circularam por feiras, tiveram showrooms, mas nunca sentiram que os projetos do Cub0 eram devidamente apresentados ao público. A abertura, em setembro passado, permitiu a Maria João dos Reis e a Sandra Araújo criar “um espaço convivial, inclusivo, onde também se dá teto a outros projetos com valor, de criadores do Norte ou a viver atualmente cá”. Todas as semanas, apresentam peças novas e únicas, de vestuário a objetos de decoração. “Agrada-nos estar em constante movimento”, contam. E a sua montra é, de resto, um espelho disso, com as imagens criadas por Sandra, web artist, sempre em rotação.

Comecemos por apresentar as marcas das proprietárias. Maria João dedica-se à Snool (as camisolas, gorros, cachecóis e luvas de cores de lãs portuguesas bem garridas, feitas numa antiga máquina de tricotar, com uma tiragem muito pequena) e à Oyo (as peças utilitárias e decorativas de cerâmica e de cimento). Já Sandra desenvolve a s-ara, transportando a linguagem da internet e do software de edição de imagem para o mundo real, seja em posters, postais, pins ou toalhas.

Abriram ainda as portas do Cub0, entre outros, aos projetos Daniela., lenços e camisas de inspiração retro, com peças exclusivas (os tecidos foram escolhidos com a ajuda de Maria João), aos alfinetes bordados da artista polaca Dobromiła Hada-Jasikowska (a viver no Porto), à bijuteria de vidro pintado da Petit Mignon, aos colares em croché da Mi Mitrika, às camisolas 100% lã e com desenhos originais da Camelotia ou às peças decorativas da Two Hands. “Mesmo que estas marcas já estejam noutras lojas, tentamos ter aqui peças únicas, não queremos ter uma oferta redundante”, explica Maria João.

Para a próxima época primavera-verão, à dupla de amigas, não faltam ideias como, por exemplo, a impressão da web art de Sandra Araújo em peças de roupa. E assim o Cub0 ganhará outras formas.

Cub0 > R. da Firmeza, 325, Porto > T. 96 881 7674 > seg-sex 14h30-19h, sáb 10h-19h