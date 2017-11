IKEA X HAY: A nova coleção Ypperlig tem o gosto escandinavo

1 / 12 D.R. 2 / 12 D.R. 3 / 12 D.R. 4 / 12 D.R. 5 / 12 D.R. 6 / 12 D.R. 7 / 12 D.R. 8 / 12 D.R. 9 / 12 D.R. 10 / 12 D.R. 11 / 12 D.R. 12 / 12 D.R.

De um lado, a criatividade do casal Mette e Rolf Hay; do outro, a experiência na produção industrial. Foi um desafio mútuo, a durar três anos, esta colaboração entre a empresa de design dinamarquesa Hay e a loja de móveis sueca Ikea. Ypperlig, a coleção de mobiliário e decoração para a sala, é o resultado dessa combinação, com Rolf Hay, que ficou encarregue das peças maiores – mesa de jantar (€169), sofás (são três modelos, um deles sofá-cama €549), bancos (€19,99) e estantes (€99) –, a fazer-se valer dos conhecimentos e da tecnologia que a IKEA tem em fábrica. A cadeira de braços, de linhas simples, leve e empilhável, é disso exemplo (€49). Feita em molde com plástico injetado, demora apenas 30 segundos a ficar pronta e a IKEA gostou tanto do resultado que decidiram fazer uma versão poltrona que, tal como a cadeira, tanto pode ser usada no interior como no exterior. Já com os acessórios, a cargo de Mette Hay, o processo foi inverso, com a designer dinamarquesa a escolher alguns produtos pelos quais a IKEA é conhecida – como as mantas, as capas de almofada ou as caixas de arrumação –, e a dar-lhes novas cores, padrões e formas.

Entre as 57 referências que compõem a coleção Ypperlig, há também um candeeiro invulgarmente esguio (€39), cuja intensidade se regula com um simples toque, porta-velas (€3,99), tabuleiros (a partir de €2,99), jarras (€14,99, €25) e espelhos com prateleira (€12,99, €14,99) que tanto ficam bem na sala, como noutra divisão. E ainda mesas de apoio (€29,99), um porta-revistas (€14,99) e uma estante de parede (€14,99) que se levam em embalagens planas com as devidas instruções para montar em casa, já se sabe. Tudo simples e bonito, como a HAY gosta de fazer; funcional e com preços acessíveis, como é tradição com a IKEA.

Coleção Ypperlig > à venda no site (www.ikea.pt) e nas lojas de Lisboa, Loures, Porto, Matosinhos e Loulé