34 botas e botins para esta nova estação

As tendências ditam que se usem botas acima do joelho, mas também botins de veludo, com aplicações ou bordados, modelos elásticos estilo meia, de salto grosso ou kitten heels. Estas são as estrelas da estação, e, como nunca se deve renunciar a um clássico, reunimos 34 modelos cheios de pinta para calçar e não largar até ao verão