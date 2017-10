Tomaz: Há novidades nas malas Francis

A coleção Francis, da Tomaz, foi revista e aumentada. Agora, há malas em pele 100% nacional, com várias combinações de cores e novos tamanhos

A coleção de acessórios da designer Eliana Tomaz continua a crescer, com uma nova versão em pele, 100% nacional, da linha Francis. Até agora apenas disponível em burel, a Francis não mudou só no material, também nos tamanhos. A mala em pele é mais pequena do que a original (€220) e a pasta em burel, para transportar o tablet, documentos ou livros, deu origem a uma nova mala, a Francis tiracolo (€180), com mais arrumação. As alças ajustáveis permitem regular a altura e escolher, no caso da Francis Mala, se a queremos na mão ou ao ombro.

Entretanto, a marca Tomaz possui também um novo cinto em pele (€45) – ajustável através de um sistema de botões que encaixam em furos diferentes, possibilitando o uso na cintura ou na anca. A coleção em pele está disponível nas cores preto, castanho-tabaco, preto e verde-esmeralda e castanho-tabaco e preto.

À venda em www.tomazdesign.com e lojas multimarcas