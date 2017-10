Violet & Ginger: Na nova loja de roupa do Chiado quase tudo é único

Na Violet & Ginger, a nova loja do Chiado, em Lisboa, mantém-se a filosofia da marca: peças bonitas e em pouca quantidade. “Fugimos do consumo de massas”, diz uma das responsáveis

José Caria

O primeiro conselho numa visita à Violet & Ginger: se encontrar um vestido ou uma camisa de que tenha gostado muito, compre, pois é provável que a peça não esteja muito tempo na loja. “A rotatividade é uma das nossas características, estão sempre a chegar coisas novas”, explica Rita Queiroz Ribeiro, uma das sócias da Violet & Ginger. O projeto começou no Porto, em novembro de 2014, com uma loja no centro da cidade e, este ano, expandiu-se para Lisboa, onde abriu uma segunda casa, na Calçada do Sacramento, no Chiado.

Amigas de longa data e ambas do Porto, Vera Pinto Leite e Rita Queiroz Ribeiro, há muito que falavam em ter um negócio como este, onde a mulher é o foco principal. A ideia ganhou força depois de uma viagem que Rita fez a Nova Iorque. “Quando visitei a Anthropologie, adorei a imagem e a filosofia da marca. Foi uma inspiração para o que fizemos cá, criámos uma loja para a mulher, com peças de qualidade que a fazem sentir bem e com atendimento personalizado”, diz.

Na Violet & Ginger, o vestuário e os acessórios são escolhidos pelas sócias. “Fugimos do consumo de massas, temos poucos artigos de cada modelo para que se tornem peças mais especiais”, conta. Todas as semanas há novidades nos charriots, onde convivem modelos de marcas como a dinamarquesa Vila, a portuguesa Vintage Bazaar e as espanholas Indi & Cold e It Shoes. Este outono, já entraram mais novidades como a Scotch & Soda, a The Korner e a Naf Naf. Nos acessórios, apostam na joalharia da Omnia e da Sopro e, como a Violet & Ginger também pisca o olho a outro tipo de design, também aqui se vendem as cerâmicas da Barru Pottery e de Anna Westerlund. Não completam um visual, mas podem dar nova vida à casa.

Violet & Ginger > Cç. do Sacramento, 29, Lisboa > T. 91 342 1464 > dom-qui 12h-20h, sex-sáb 10h-21h > Lg. de S. Domingos, 99, Porto > T. 91 677 4787 > dom-qui 12h-20h, sex-sáb 10h-21h