ERDEM X H&M: A Erdem levou o romantismo para a H&M

A colaboração entre Erdem Moralioglu e a H&M já tinha sido anunciada em julho, com um pequeno vídeo realizado por Baz Luhrmann. Agora a marca sueca antecipa a chegada às lojas da coleção desenhada pelo estilista canadiano a viver em Londres, revelando todas as peças que vão estar à venda no dia 2 de novembro – em Portugal, na loja do Chiado, em Lisboa, e também online.

Padrões florais escuros, rendas, vestidos ornamentados, colarinhos plissados marcam a coleção composta por 84 peças – 34 das quais para homem, uma estreia para o estilista. É percorrer a galeria de fotografias assinadas por Michal Pudelka e fazer a lista.