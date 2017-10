Pau-Brasil: Moda e acessórios vindos de um país tropical

Dez marcas de moda brasileira dão-se a conhecer, até 12 de novembro, na casa Pau-Brasil, a concept store do Príncipe Real, em Lisboa

Uma carteira de vime com a forma de um cão de raça Schnauzer, saias com estampas coloridas pintadas à mão, vestidos em renda produzida por artesãs do Nordeste brasileiro ou acessórios feitos com materiais tão curiosos como a pele do maior peixe de água doce do mundo, o piracuru. Eis algumas das peças de moda brasileira expostas na casa Pau-Brasil. Até ao próximo dia 12 de novembro, fruto da iniciativa promovida pelo Fashion Label Brasil, a concept store do Príncipe Real, onde já se mostra o que de melhor se está a fazer no Brasil em matéria de arte, moda e cultura, apresenta as coleções de dez marcas de vestuário e acessórios com ADN brasileiro: Cabana, Catarina Mina, Cecília Prado, Denise Gerassi, Isolda, Lilly Sarty, Martha Medeiros, Serpui, UMA – Raquel Davidowicz e Veja.

Pouco conhecidas em Portugal, e a maior parte ainda sem qualquer presença em lojas físicas, estão na Pau-Brasil para se apresentarem aos clientes nacionais. “Queremos mostrar novas marcas aos consumidores portugueses, mostrar o lado mais inovador e contemporâneo do nosso país”, diz Paulo Lourenço Bartholomei, presidente da ABEST – Associação de Estilistas Brasileiros. Tudo o que está exposto nesta loja pop-up, na casa Pau-Brasil, é para comprar e ficar a conhecer de perto, com o produto na mão. Só assim se percebe o trabalho da estilista Denise Gerassi, que constrói carteiras artesanais recorrendo a desperdícios como a pele de peixe e as sementes de jarina (conhecido como marfim vegetal). “A nossa marca é sinónimo do Brasil, tem design exclusivo e materiais bem brasileiros”, explica Denise. Também a Isolda, que faz suspirar it-girls com as suas peças de estampados tropicais, e um caso de sucesso dentro e fora do Brasil, está aqui representada. “Somos uma etiqueta superfeminina, alegre e de espírito jovem”, descreve Juliana Affonso Ferreira, uma das sócias da marca. Muito há, portanto, para descobrir agora por ali... e por onde perder a cabeça.

Para acompanhar o lançamento destas marcas na casa Pau-Brasil, Joana Astolfi criou uma nova intervenção artística, inspirada nas ocas, típicas casas de habitação indígenas construídas em colmo.

Pau-Brasil > R. da Escola Politécnica, 42, Lisboa > T. 21 347 1062 > seg-sáb 12h-20h, dom 12h-18h