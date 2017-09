Vans x Karl Lagerfeld: a coleção-cápsula já chegou a Portugal

Vans x Karl Lagerfeld é uma colaboração especial que resultou numa coleção-cápsula toda a preto e branco. Conjuga a sofisticação do icónico designer Karl Lagerfeld com a alma descontraída e discreta da californiana Vans

Karl Lagerfeld tem uma marca própria, é o génio criativo da Chanel e da Fendi e, agora, fruto de uma parceria inédita, reinventou os clássicos da Vans, numa coleção cápsula exclusiva que já se encontra à venda em Portugal. As novidades fresquinhas foram apresentadas na loja Vans do centro comercial Vasco da Gama, em Lisboa, a única loja física em território nacional que tem à venda esta edição especial.

A coleção, toda a preto e branco – paleta utilizada por ambas as marcas –, é composta por 12 peças, entre vestuário, calçado e acessórios, alguns em pele e todos com vários detalhes (em Portugal, estão à venda apenas oito artigos). A linha de vestuário inclui uma t-shirt branca e uma sweatshirt preta com o logótipo Vans x Karl Lagerfeld, uma t-shirt com fundo preto e imagem de Karl Lagerfeld. Nos acessórios, está disponível uma mochila em pele preta (só veio um exemplar para Portugal) e, no calçado, quatro modelos de ténis: os SK8-Hi Laceless Platform e os Old Skool Laceless em pele com solas brancas e pespontos acolchoados K na parte superior; os icónicos Classic Slip-On em pele preta com detalhes acolchoados K e uma outra versão em que o padrão de quadrados preto e branco da Vans foi renovado com um estampado camafeu Vans x Karl.

Os preços das peças variam entre os €50 e os 300 euros. A coleção está ainda disponível nas lojas Karl Lagerfeld e nos sites das marcas em Vans.com e KARL.com.

Vans > CC Vasco da Gama, Av. D. João II, 40, Piso 2, lj. 2.046, Lisboa > T. 21 893 0601 > seg-dom 10h-24h