Da Baixa à Boavista, há 100 lojas abertas esta noite no Porto (e com descontos)

O Porto Fashion Week’s Night Out cresceu e abre as portas de 100 lojas de rua, desde a Baixa à Boavista, até às 23h30 desta quinta-feira, 28. Entre roupa, decoração e design, há ainda restaurantes, galerias de arte e cabeleireiros com descontos que podem chegar aos 70 por cento

Para celebrar o décimo aniversário da Porto Fashion Week, que começa esta quinta-feira, 28, e se prolonga até 4 de outubro, cerca de uma centena de lojas, situadas entre a Baixa e a Boavista, abrem as portas neste primeiro dia, das 18h30 às 23h30, com descontos que vão dos 10% aos 70%. A Porto Fashion Week’s Night Out chega à terceira edição, com um roteiro ampliado e entra, pela primeira vez, no Quarteirão das Artes – com lojas como a de arquitetura e design Banema Studio (na Rua Adolfo Casais Monteiro, 123) e a CRU (R. do Rosário, 211) – e no Centro Comercial Bombarda.

Também a A Vida Portuguesa (R. Galerias de Paris, 20) e a Claus Porto (na Rua das Flores, 22) se estreiam neste roteiro de compras noturno que incluirá música a cargo de Djs em diferentes zonas da cidade, nomeadamente, no Passeio dos Clérigos. O recente District- Offices and Lifestyle, na zona da Batalha, terá descontos tanto nas lojas como na zona de restauração, além de um desfile de moda (às 22h) com uma mostra das coleções para a nova estação fria.

Nesta noite também há restaurantes – caso do Traça (Largo de S. Domingos, 88), Pregar (Largo de S. Domingos, 96) ou Puro 4050 (Lgo. S. Domingos, 85) – e bares, como o Fé Wine & Club (Praça D. Filipa de Lencastre, 1) ou o Base (Passeio dos Clérigos), com oferta de bebidas.

Lucília Monteiro

Nas Galerias Serpente (R. Miguel Bombarda, 558) e Trindade (R. Miguel Bombarda, 141) há obras de arte a um preço mais baixo (15% e 20%), assim como nos cortes de cabelo e penteados do Lab SixtyOne (R. Miguel Bombarda, 65). A loja/ateliê de Katty Xiomara, situada na rua da Boavista, 795, terá um desconto que pode chegar aos 70% em artigos selecionados das coleções de verão e inverno e de 10% nos artigos da coleção atual de outono/inverno.

A Porto Fashion Week continua na sexta-feira, 29, no Museu do Carro Elétrico, com a exibição de mais de uma centena de filmes de moda a concurso no Porto Fashion Film Festival. E prossegue com a 50ª edição do MODtíssimo, nos dias 3 e 4 de outubro, com a Alfândega do Porto a servir de montra para os fabricantes de tecidos nacionais e internacionais mostrarem a evolução do setor.

Porto Fashion Week’s Night Out > 28 set, qui 18h30-23h30 > roteiro completo no site