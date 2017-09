Terrárea, uma loja com raízes profundas

Num antigo armazém de Matosinhos, juntam-se flores, decoração e um café. Márcio Pereira, o dono da loja Terrárea, foi buscar inspiração ao horto do seu bisavô

Rui Duarte Silva

A árvore da família de Márcio Pereira tinha fortes raízes nos negócios das flores e das plantas. Remontavam ao horto do bisavô e passaram de geração em geração. “Seguir este ramo foi sempre uma hipótese, desde que pudesse fazer o meu próprio caminho”, confessa Márcio, que estudou escultura e imaginava um sítio com uma identidade muito própria, onde a criatividade não tivesse amarras.

Um enorme armazém de uma zona habitacional de Matosinhos, não muito longe do mar, está agora ocupado por uma vegetação densa. A Terrárea não é uma florista, também se dedica à decoração e, entre árvores e plantas, esconde-se ainda um café. “Foi um risco, não sabia se o público iria aceitar este tipo de loja”, conta. Dois meses após a abertura, dir-se-ia que vão no bom caminho.

Enquanto florista, procurou plantas e flores menos habituais no mercado, postas em destaque em arranjos muito naturais, pouco manipulados. “Não torcemos as folhas nem colocamos arames, brilhos e joaninhas e mesmo os papéis são mais monocromáticos”, diz Márcio. Uma linha mais campestre e romântica que tem agradado aos clientes (no site da Terrárea podem ver-se alguns arranjos). A decoração funciona como um complemento, com a venda de peças isoladas (algumas de autor), de jarras a espelhos, e a elaboração de projetos maioritariamente para zonas verdes.

Já no café, a Terrárea apostou numa cozinha simples e saudável, feita com produtos frescos, com um grande foco no vegetarianismo. Há sanduíches e tostas em pão biológico, sopas, saladas, wraps, massas, sumos naturais, assim como pastelaria vegana, com bolos caseiros vendidos à fatia. Entre as mesas, plantou-se uma magnólia e colocaram-se outras plantas, dando à loja o aspeto de um jardim interior, com muita luz natural

Terrárea > R. Brito Capelo, 1211, Matosinhos > T. 22 317 0414 > seg-dom 10h-20h