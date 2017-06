No Zawadi Studio, reina a magia de Zanzibar

Na Aldeia de Juso, no concelho de Cascais, o projeto de arte e decoração Zawadi Studio mostra a essência da ilha do Índico em peças de mobiliário, joalharia e outros objetos feitos à mão

Escondido, entre moradias e condomínios na Aldeia de Juso, o Zawadi Studio tem uma localização tão inusitada quanto as peças de mobiliário, os objetos decorativos e os acessórios de moda que por lá se vendem, todos oriundos de Zanzibar e feitos à mão. Durante 17 anos, esta ilha no Leste do continente africano foi a casa de Vivide Mantero, artista e fotógrafa nascida em Milão, e também de Marina Zanutto, outra artista italiana. São elas as responsáveis por este novo projeto de arte e decoração que traz até Cascais “as raízes, a magia, as cores e a forma de viver em Zanzibar”.

Vivide mudou-se para Portugal este ano quando decidiu que “estava na altura de ir para outro sítio onde a vida não fosse básica”. Já Marina vai continuar em Zanzibar. Os quase sete mil quilómetros que agora as separam não impedem o trabalho em conjunto. “Estamos sempre em sintonia. Hei de vir cá algumas vezes e existe sempre o telefone”, descomplica Marina.

Tudo o que está na loja, ampla e composta por várias salas, é fruto do trabalho destas artistas que dão vida nova a peças que recolhem ou compram na ilha. Camas, janelas, braseiros, tábuas de madeira esculpidas e canoas escavadas em tronco de mangueira chegam a Portugal de barco, numa viagem que demora no mínimo dois meses. Vivide e Marina trabalham maioritariamente em madeira e ferro, recuperam peças antigas e transformam-nas em objetos únicos de decoração. Criaram espelhos a partir de janelas velhas, mesas de centro usando bobinas de madeira, consolas e mesas de refeição usando portas ricamente esculpidas já sem uso (em Zanzibar, as portas são a parte mais importante da casa e, por isso, sempre muito decoradas).

Com preços a começar nos €50 e a chegar aos cinco mil euros, não há duas peças iguais e todas têm a sua história para contar. Juntamente com a peça há de seguir uma pequena descrição com informação de onde foi encontrada ou comprada, a quem pertencia e como foi o processo de transformação.

Na loja também vendem uma linha de sandálias rasas feitas à mão (a base vem do Quénia e as artistas completam-na com atilhos e apliques em ferro e cobre), colares com adornos em metal e carteiras de folha de palma. Tanto em Zanzibar como no Zawadi Studio, existem oficinas, onde Vivide e Marina trabalham à vista dos clientes que ali entram à procura dos encantos da ilha do Índico.

O Zawadi Studio também transforma peças que os clientes tenham em casa. Basta levar o objeto e explicar o que se pretende, tendo sempre em conta que todos os objetos levam na sua transformação uma parte de Zanzibar, seja um pedaço de madeira ou pregos feitos à mão na ilha.

Zawadi Studio > R. Alexandre O'Neill, Vila Internacional, 1, Ed. 2, sala 6, r/c, Aldeia de Juso, Cascais > T. 21 099 4449 > seg-sex 9h30-13h (e por marcação)