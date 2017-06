Na nova loja de Luís Onofre, há besouros, louva-a-deus, cristais e saltos altos

O designer de calçado de luxo abriu uma nova loja em nome próprio, na zona do Aviz, no Porto. Na nova Luís Onofre, os sapatos são mais femininos do que nunca

Poderá uma cidade condicionar aquilo que se vende numa loja de calçado e de acessórios? Luís Onofre acredita que sim, dando o devido desconto às generalizações. “A mulher de Lisboa opta por um design mais clean, enquanto a do Porto gosta de seguir as tendências de moda e usa saltos mais altos”, explica o designer de calçado de luxo. Nas prateleiras da loja do Aviz, aberta a 2 de junho, não faltam, por isso, tacões vertiginosos e muitos cristais Swarovski a decorar sapatos ultra femininos. Ali, o arquiteto Mário Sequeira fixou linhas sóbrias e elegantes, deixando as criações de Onofre brilhar.

A primeira loja do designer foi aberta na Avenida da Liberdade, em Lisboa, em 2014. Aproveitou o turbilhão de turistas e agora, acredita, “o comércio do Porto também deve preparar-se para os receber e dar a conhecer o que se faz no País”. Os seus sapatos sempre ostentaram um orgulhoso Made in Portugal, mesmo quando a reputação nacional (no calçado e noutras áreas) era diminuta. Como as lojas de luxo tardam em chegar à Baixa, optou por se instalar na zona do Aviz, num espaço virado para a Avenida da Boavista, rodeado de boa vizinhança comercial. “Era um projeto antigo, estive à procura do lugar ideal”, conta.

À venda, existe um leque muito variado de modelos de calçado, desde o mais desportivo às plataformas, sempre rico em materiais, tanto da coleção de verão como da próxima coleção outono-inverno. Entre as novidades de 2017 da marca, esteve o lançamento de uma coleção para homem, em contraste com as de senhora, dentro de um clássico moderno que privilegia os pormenores de qualidade. Há ainda pastas, mochilas, carteiras e bijuteria, que Luís Onofre começou a desenhar mais recentemente. E se encontrar representações de aranhas, besouros ou louva-a-deus nas prateleiras não se assuste, o designer é fascinado por estas criaturas.

Nesta segunda loja, Luís Onofre mantém a parceria com a marca de mobiliário Boca do Lobo, estando todas as peças, de candeeiros a cadeirões, à venda e, por isso, havendo uma renovação regular da decoração.

Luís Onofre > Av. da Boavista, 3483, Porto > T. 91 431 111 > seg-sáb 10h-19h30