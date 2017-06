Lucky Lux – Record Store: O paraíso do vinil

Não é apenas uma nova loja de discos, a Lucky Lux, em Coimbra. Aqui, quer fazer-se renascer o prazer de ouvir boa música

Lucília Monteiro

Foi por amor à música e por estar “desiludido” com a profissão, que, aos 49 anos, Rui Ferreira deixou o trabalho como enfermeiro nos Hospitais da Universidade de Coimbra, onde esteve 26 anos. Em meados de fevereiro, abriu uma loja de discos na Baixa da cidade, mesmo em frente à Casa Medieval. Apesar de não parecer muito grande, a Lucky Lux – o nome remete para a editora Lux Records fundada por Rui nos anos 90 – tem à venda mais de cinco mil discos, entre vinil novo e usado (a partir €5), que vão do fado ao heavy metal, e dos Beatles, Duran Duran, Depeche Mode, Bob Dylan ou David Bowie aos novíssimos cantores. Porkabilly Psychosis, o álbum de estreia dos Tédio Boys (agora reeditado em vinil), ou o primeiro disco dos Jigsaw, Letters From the Boatman, são alguns dos que por lá se encontram. “Há pessoas que vêm à procura de bandas específicas, outras entram para ver o que há e acabam por levar um disco”, conta Rui Ferreira, que se tem surpreendido, sobretudo, com o crescente número de jovens que procuram o vinil.

A paixão de Rui Ferreira pela música nasceu com as rádios piratas. Fundou a Lux Records, que editou, entre outros, trabalhos de António Olaio & João Taborda (como Loud Cloud, Sit On My Soul e Blaupunkt Blues), Fossanova, dos Belle Chase Hotel, Nus, dos Mão Morta, Moving On, de Sean Riley & The Slowriders, e vários do início de carreira de The Legendary Tigerman (como Naked Blues). E foi também o diretor da Rádio Universidade de Coimbra (RUC) durante três anos, onde ainda tem dois programas de rádio: Cover de Bruxelas e Preto no Branco.

As novidades na loja prometem ser muitas, à boleia do aumento das vendas e das edições em vinil. Ainda este ano, a Lux Records lançará o novo projeto dos The Millions (de Sérgio Costa, ex-Belle Chase Hotel), de quem Rui Ferreira faz o agenciamento juntamente com os D3O, de Coimbra (que lançam Exposed), e de Raquel Ralha & Pedro Renato (que terão um disco de versões). Lá para novembro, a editora trará de volta o álbum Fuck Christmas, I Got the Blues, o segundo de The Legendary Tigerman, também em vinil.

Em novembro, a Lucky Lux organizará, no Convento de S. Francisco, em Coimbra, um festival com algumas das bandas editadas pela Lux Records, como Sean Riley & The Slowriders e Mão Morta.

Lucília Monteiro

Lucky Lux – Record Store > R. do Sargento-Mor, 11, Coimbra > T. 239 067 788 > seg-sex 10h30-19h, sáb 10h-13h