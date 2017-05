Os 30 anos do joalheiro Eugénio Campos têm estrelas e coroas

A nova coleção de joias de Eugénio Campos assinala os seus 30 anos de carreira com estrelas e coroas, premiando um trabalho que ainda tem muito de artesanal. Fomos visitar a sua oficina de joalharia, aberta recentemente em Vila Nova de Gaia

A oficina de Eugénio Campos, empresário que se tem destacado, sobretudo, no mundo da moda, avista-se ao fundo do novo showroom que o joalheiro, com 51 anos, abriu há dois meses em Vila Nova de Gaia. É ali, a partir do seu gabinete criativo – do qual é o principal responsável – que seis a oito funcionários executam à mão parte das joias da marca Eugénio Campos Jewels. Dali hão de sair para 17 países diferentes, de Angola aos Estados Unidos (depois de Portugal, é este o seu segundo maior mercado principalmente, na Florida e em Nova Jérsia, junto da comunidade portuguesa de Newark).

Nas palavras do joalheiro, a nova coleção da marca tem “cor, é intemporal, adapta-se à mulher executiva, glamorosa, romântica, com alguma irreverência”. As cores (verdes, azuis, rosas e alguns pastéis) surgem em diferentes linhas de anéis, pulseiras e colares. A coleção principal, será, no entanto, a de celebração dos seus 30 anos de carreira. Quando pensou nas joias para assinalar a data, Eugénio Campos imaginou logo 30 estrelas, salientando “três maiores a representar as três décadas de trabalho” e coroas, a pedido da mulher e seu braço direito, Rosa Maria.

O mercado de exportação representa 15% da faturação da marca, daí que seja, nos pontos de venda que tem espalhados pelo país, que se encontre o seu principal negócio. Um dos objetivos futuros do joalheiro, que tem ainda linhas de sapatos e carteiras, passa por abrir duas lojas de marca própria, no Porto e em Lisboa.

Eugénio Campos Jewells > à venda em todo o País