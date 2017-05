João Pedro Filipe faz gato-sapato no PRUDÊNCIO Studio

A criatividade está à solta no PRUDÊNCIO Studio, no Porto, onde João Pedro Filipe desenvolve a Senhor PRUDÊNCIO e outras marcas de calçado

Rui Duarte Silva

O processo criativo anda um pouco contra a corrente neste PRUDÊNCIO Studio, inaugurado a 22 de abril na Rua Cimo de Vila, uma das mais antigas do Porto, tradicionalmente associada à indústria de curtumes e de calçado. Já há algum tempo que João Pedro Filipe aboliu a ideia de estações na sua marca Senhor PRUDÊNCIO, nome herdado do seu avô sapateiro. “Em vez de trabalhar para a indústria, procuro criar novas soluções direcionadas para um público real, com o qual possa dialogar”, explica o designer, natural da Benedita, com grande tradição no fabrico de calçado.

Para ter um feedback direto dos clientes, era fundamental existir um estúdio de design aberto, onde João Pedro Filipe pudesse mostrar os processos de criação. “Queremos que as pessoas tenham vontade de vir aqui, para ver o que está a acontecer e não só para comprar sapatos”, sublinha. A curiosidade da vizinhança, pelo menos, foi imediata. Desde logo, pelo envolvimento criado na campanha fotográfica de lançamento da loja, com membros da comunidade como protagonistas, desde um mestre sapateiro a uma funcionária da Casa Crocodilo. “Na inauguração, apareceram todos com os sapatos que lhes oferecemos”, recorda.

A ideia é que as inquietações que servem de inspiração a João Pedro Filipe – que atualmente trabalha sobre as Utopias – possam também contaminar uma oferta cultural. Ao longo de um ano, haverá um programa expositivo denominado Lèche-Vitrine, em que artistas e criativos, cujas obras tenham alguma ligação com as temáticas ali trabalhadas, serão convidados a apropriar-se do estúdio.

À venda no PRUDÊNCIO Studio estão também outras marcas com as quais João Pedro Filipe colabora, como a Volca, direcionada para um público jovem e associada à música eletrónica e a ambientes noturnos; a Filipe Sousa, com um design mais clássico e limpo; e a Eureka Concept Collection. “São marcas que se complementam”, diz. Quanto à Senhor PRUDÊNCIO irá alargar, aos poucos, a sua oferta, com vestuário (de jeans a fatos de treino) e mais marroquinaria, tornando-se também menos rígida em termos de género. Sem rótulos, esse é o caminho.

Rui Duarte Silva

PRUDÊNCIO Studio > R. de Cimo de Vila, 41, Porto > T. 22 201 0511 > seg-sex 10h30-19h30, sáb 10h30-13h, 14h30-19h