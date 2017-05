7 perguntas a... Alberto Perazza: “O design é um trabalho coletivo”

Rodeou-se dos melhores designers do mundo, como Marcel Wanders, Jasper Morrisson, Philipe Starck, Naoto Fukasawa ou Konstantin Grcic. E soube correr riscos, lançando produtos inovadores que se tornaram grandes êxitos de vendas. Antes da apresentação das novas peças da Magis, na loja Miolo Design, no Porto, Alberto Perazza, filho do fundador e atual CEO da empresa, conversou com a VISÃO Se7e sobre o trajeto da marca italiana, criada em 1976