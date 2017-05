O que faz a diferença? As opções estéticas dão forma à CódigoDesign, a nova loja-galeria-atelier do Porto que junta mobiliário, artes plásticas e projetos feitos à medida

Lucília Monteiro

Dar a conhecer os criadores nacionais e afirmar o Porto como cidade de arquitetura e design estão entre os objetivos traçados por Nelson Sousa e os irmãos Amândio e Manuela Pinto, os mentores do CódigoDesign, espaço aberto há menos de um mês, na Rua Serpa Pinto, Porto. À entrada, a montra exibe uma escultura de Nettie Burnett mas, lá dentro, são as opções estéticas dos proprietários que dão formas a esta loja que é também ateliê e galeria de exposições.

Além de mobiliário, onde surgem os clássicos bancos e cadeiras da centenária Adico, há candeeiros de Paulo Ramunni, tapetes da Ferreira de Sá e peças de Siza Vieira, Souto Moura e Osvaldo Matos. A cerâmica e os livros de autor (arquitetura, fotografia e cinema documental) juntar-se-ão em breve por aqui. “Dentro das propostas do mercado, selecionámos um conjunto de designers que ainda aliam a boa qualidade a preços acessíveis.” Assim, explica o fotógrafo Nelson Sousa, esperam chegar a um público mais alargado.

Seja a pensar na sala ou no jardim, “aqui deve estar arte e não peças decorativas”, diz Manuela Pinto. Afinal, “não se trata de combinar o sofá com as telas”, sublinha a decoradora de interiores. A mesa de exterior, de linhas depuradas, ar industrial e pormenores arrojados (€600), tem um aspeto mineral com que Manuela Pinto se identifica e foi a primeira peça desenhada para a loja.

Dividida em dois pisos, a CódigoDesign é, acima de tudo, um projeto de colaboração entre três áreas agora interligadas: a decoração de interiores de Manuela Pinto, a seleção de mobiliário de Amândio Pinto e os elementos fotográficos, ligados à arquitetura e ao design, de Nelson Sousa.

CódigoDesign > R. Serpa Pinto, 168, Porto > T. 22 831 5102 > ter-sáb 10h-13h, 14h30-19h